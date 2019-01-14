Компания Microsoft построит дешевое жилье за 500 млн долларов

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Microsoft построит жилой квартал вокруг Сиэтла, который располагается рядом с их штаб-квартирой, и потратит на это 500 млн долларов.
Отмечается, что купить жилье в Сиэтле очень сложно из-за отсутствия предложений на вторичном рынке, тогда как покупка на первичном рынке обойдется в не менее 500 тыс долларов. Проблему хотели решить с помощью налога в 275 долларов за каждого сотрудника компании, но Amazon был против.
На данный момент Microsoft имеет в резервах 135 млрд долларов, потому 500 миллионов долларов переведут в фонд и поделят на несколько частей: 225 млн долл получат девелоперы по ставке ниже рыночной, а еще 250 млн долларов отдадут на поддержку строительства по рыночным ставкам.
Проценты от займов пойдут в этот же фонд. Оставшиеся 25 миллионов долларов планируют отдать на поддержку бедняков и бездомных, где последних насчитывается не менее 12 тысяч. На данный момент на проблемы бездомных город тратит 90 миллионов в год. В планы компании входит расширения кампуса в Редмонде, где началась история компании.
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