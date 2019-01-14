Toyota и Panasonic планируют совместно производить аккумуляторы для электромобилей

Toyota Motor Corp. и Panasonic Corp. намерены создать совместное предприятие в 2020 году по производству аккумуляторов для электромобилей, ожидая растущего спроса в секторе, где китайские и южнокорейские конкуренты набирают силу.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

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Toyota планирует владеть 51% акций новой компании, а Panasonic – оставшимися.

Обе компании объединят свои усилия для разработки твердотельных аккумуляторов, которые требуют передовых технологий для улучшения диапазона электромобилей при одновременном сокращении времени зарядки.

Panasonic переведет свои пять заводов по производству автомобильных аккумуляторов в Японии и Китае на новую компанию.

Предприятие будет поставлять аккумуляторы дочерней компании Toyota, Daihatsu Motor Co., Mazda Motor Corp., которая объединилась с Toyota по технологии EV и Subaru Corp. По словам источников, Honda Motor Co. также будут заинтересованы в новых аккумуляторах.