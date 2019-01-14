Toyota и Panasonic планируют совместно производить аккумуляторы для электромобилей

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Toyota Motor Corp. и Panasonic Corp. намерены создать совместное предприятие в 2020 году по производству аккумуляторов для электромобилей, ожидая растущего спроса в секторе, где китайские и южнокорейские конкуренты набирают силу.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
Читайте также: Toyota отзывает 1,7 млн автомобилей
Toyota планирует владеть 51% акций новой компании, а Panasonic – оставшимися.
Обе компании объединят свои усилия для разработки твердотельных аккумуляторов, которые требуют передовых технологий для улучшения диапазона электромобилей при одновременном сокращении времени зарядки.
Panasonic переведет свои пять заводов по производству автомобильных аккумуляторов в Японии и Китае на новую компанию.
Предприятие будет поставлять аккумуляторы дочерней компании Toyota, Daihatsu Motor Co., Mazda Motor Corp., которая объединилась с Toyota по технологии EV и Subaru Corp. По словам источников, Honda Motor Co. также будут заинтересованы в новых аккумуляторах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформВчера, 21:00 - 713 23
Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс — ОмелянВчера, 10:30 - 2248 19
"Укравтодор" инициирует жесткие ограничения на допустимый вес фур (инфографика)Вчера, 09:30 - 1476 14
Большинство ГОСТов СССР утратили силу в УкраинеВчера, 21:30 - 203 7
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регуляторВчера, 19:00 - 1144 7
ПриватБанк анонсировал новую версию «Приват24»: что меняютВчера, 15:47 - 4363 5
Кличко сообщил, когда запустят Подольско-Воскресенский мостВчера, 12:00 - 2414 7
Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс — ОмелянВчера, 10:30 - 2248 19
МВФ дал новый прогноз по ценам на нефтьВчера, 08:30 - 1891 3
ООН назвала криптовалюты «новым рубежом» в мире финансовВчера, 14:30 - 1783
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2054
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4083 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10127 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2180 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1671