Киевляне по-другому будут рассчитываться за обслуживание домов

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Киевляне будут платить только за те коммунальные услуги, которые будут указаны в договоре между жильцами дома и исполнителем услуг.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, информирует пресс-служба КГГА.
По его словам, существующие договоры с обслуживающими компаниями действуют, пока не будут заключены соответствующие договоры на услугу по управлению многоквартирным домом.
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“Цена услуг по содержанию домов и придомовых территорий составляет 5-6 гривен за один квадратный метр и умножается на площадь квартиры. Эта цена учитывает необходимые затраты компаний, и она существенно ниже по сравнению с большинством цен коммерческих предприятий”, – пояснил он.
Заместитель главы КГГА также отметил, что уровень сервиса зависит от грамотного менеджмента и профессионализма людей, а не от формы собственности предприятия.
“Если работа нынешней компании не устраивает, люди могут выбрать перечень услуг, которые должны входить в квартплату, – сказал Петр Пантелеев.
Кроме того, он отметил, что если не выбрать управляющую компанию, то коммунальные предприятия продолжают работать за соответствующую объективную цену.
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