Банкротство ЧАО "Галичина": суд признал еще 446 млн грн условно обеспеченных требований "Укрэксимбанка"

21 декабря Хозсуд Львовской области в рамках дела №914/3734/15 о банкротстве ЧАО “Галичина” признал текущие денежные требования Укрэксимбанка к этой компании на 445,7 млн грн как такие, что обеспечены залогом имущества должника.

Напомним, текущие требования кредитора – это неоплаченные должником требования, возникшие в ходе процедуры банкротства, за период после возбуждения хозяйственным судом производства по делу о банкротстве и до вынесения постановления о признании должника банкротом, открытия ликвидационной процедуры и назначения ликвидатора.

Производство по делу о банкротстве ЧАО “Галичина” было открыто 24.11.2015. 30.08.2018 Хозсуд Львовской области признал банкротом ЧАО “Галичина” и открыл ликвидационную процедуру.

Согласно судебным материалам, распорядитель имущества ЧАО “Галичина” установил, что активы компании составляют 231,8 млн грн, а согласно реестру требований кредиторов должника его общая кредиторская задолженность – 1,18 млрд грн. Соответственно “имущественных активов должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов” (цитата).

05.06.2018 Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ЧАО “Галичина” и в рамках этого дела отменил постановление Львовского апелляционного хозсуда от 22.11.2017, оставив в силе решение Хозяйственного суда Львовской области от 06.07.2017 (которым были признаны денежные требования Укрэксимбанка к ЧАО «Галичина» на 889,4 млн грн как такие, что обеспечены залогом).

Постановлением Львовского апелляционного хозсуда от 22.11.2017 апелляционная жалоба Укрэксимбанка была удовлетворена, постановление суда первой инстанции отменено и признаны денежные требования госбанка к ЧАО “Галичина” в сумме 889,4 млн грн, из которых 191,5 млн грн подлежат внеочередному погашению (как обеспеченные залогом); 501 млн грн – 4 очередь; 196,8 млн грн – 6 очередь.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что общая стоимость предметов обеспечения, определенная сторонами в ипотечном договоре и договорах залога, составляет 191,5 млн грн, поэтому, по выводам суда, обеспеченными являются требования банка именно на эту сумму, а прочие требования должны быть определены как конкурсные с отнесением их к соответствующей очередности удовлетворения.

Однако Верховный Суд указал, что Укрэксимбанк заявление об отказе от обеспечения в суд не подавал, суд первой инстанции обоснованно включил требования госбанка на 889,4 млн грн к требованиям отдельной очереди как таким, что обеспечены залогом имущества должника.

Справка finance.ua