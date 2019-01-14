Суд выдал приказ о принудительном взыскании 64 млн. дол. с компании в пользу Проминвестбанка

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
22 декабря Хозсуд Донецкой области выдал приказ о принудительном исполнении решения по делу №905/2368/15 о взыскании 64,3 млн долл со “Снабтрейдкомпани” в пользу Проминвестбанка.
29 ноября Восточный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу “Снабтрейдкомпани” в этом деле и оставил без изменений решение Хозсуда Донецкой области от 12.09.2018, которым частично был удовлетворен иск Проминвестбанка и решено взыскать с ООО “Снабтрейдкомпани” (заемщик) задолженность в размере 64,3 млн долл по договору об открытии кредитной линии.
В рамках настоящего спора ООО “Дорожное строительство “Альтком” подавало встречный иск к Проминвестбанку и ООО “Снабтрейдкомпани” (о признании недействительным кредитного договора), который был возвращен судами без рассмотрения.
Согласно судебным материалам (по делу №905/2508/15), ООО “Дорожное строительство “Альтком” было поручителем ООО “Снабтрейдкомпани” перед Проминвестбанком по упомянутому договору об открытии кредитной линии №15-93/19-21/13 от 29.11.2013.
19.10.2018 Хозсуд Донецкой области частично удовлетворил иск “Проминвестбанка” к ООО “Дорожное строительство “Альтком” (в деле №905/1172/18) и решил взыскать с ответчика в пользу истца 38,4 млн грн задолженности по комиссионному вознаграждению и 4,3 млн грн пени. В части требований Проминвестбанка о взыскании 541 млн грн пени суд отказал.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коболев: Если цену на газ снизят, доллар будет по 606 ч. назад - 5461 41
В Нафтогазе назвали себестоимость добычи природного газа4 ч. назад - 1694 7
Еврокомиссия планирует выделить 4,5 миллиарда евро на инфраструктуру в Украине8 ч. назад - 1441 7
Motorola снова выпустит ранее популярную модель Motorola RAZRВчера, 04:00 - 8561 6
Количество банков в России за пять лет сократилось вдвое6 ч. назад - 301 4
Android 2019 превратит любой смартфон в полноценный компьютерВчера, 23:00 - 27009 1
Коболев: Если цену на газ снизят, доллар будет по 606 ч. назад - 5461 41
Xiaomi показала подэкранный сканер отпечатков пальцев (видео)16 ч. назад - 4774
"Нафтогаз" компенсирует группе "Приват" более 3 миллионов долларов7 ч. назад - 1911
Стало известно, сколько украинцы должны за коммуналку7 ч. назад - 1708 4
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 1829
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 3736 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 9755 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2049 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1562