Суд выдал приказ о принудительном взыскании 64 млн. дол. с компании в пользу Проминвестбанка

22 декабря Хозсуд Донецкой области выдал приказ о принудительном исполнении решения по делу №905/2368/15 о взыскании 64,3 млн долл со “Снабтрейдкомпани” в пользу Проминвестбанка.

29 ноября Восточный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу “Снабтрейдкомпани” в этом деле и оставил без изменений решение Хозсуда Донецкой области от 12.09.2018, которым частично был удовлетворен иск Проминвестбанка и решено взыскать с ООО “Снабтрейдкомпани” (заемщик) задолженность в размере 64,3 млн долл по договору об открытии кредитной линии.

В рамках настоящего спора ООО “Дорожное строительство “Альтком” подавало встречный иск к Проминвестбанку и ООО “Снабтрейдкомпани” (о признании недействительным кредитного договора), который был возвращен судами без рассмотрения.

Согласно судебным материалам (по делу №905/2508/15), ООО “Дорожное строительство “Альтком” было поручителем ООО “Снабтрейдкомпани” перед Проминвестбанком по упомянутому договору об открытии кредитной линии №15-93/19-21/13 от 29.11.2013.

19.10.2018 Хозсуд Донецкой области частично удовлетворил иск “Проминвестбанка” к ООО “Дорожное строительство “Альтком” (в деле №905/1172/18) и решил взыскать с ответчика в пользу истца 38,4 млн грн задолженности по комиссионному вознаграждению и 4,3 млн грн пени. В части требований Проминвестбанка о взыскании 541 млн грн пени суд отказал.