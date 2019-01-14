Верховный суд Нидерландов поставил точку в деле о банкротстве ЮКОС

Банкротство нефтяного концерна ЮКОС в России в 2006 году не признано в Нидерландах, что подтвердил верховный суд страны.

Об этом сообщает De Rechtspraak.

“Верховный суд Нидерландов в своем окончательном решении постановил, что решение Российской Федерации о признании ЮКОС банкротом в Российской Федерации 2006 года не будет признано в Нидерландах”, – говорится в сообщении.

Верховный суд отклонил кассационную жалобу, поданную на решение Апелляционного суда Амстердама.

Постановление Госсовета Нидерландов ставит точку в многолетнем споре между бывшими акционерами ЮКОСа и российской компанией “Промнефтьстрой” за активы зарегистрированной в Нидерландах компании Yukos Finance.