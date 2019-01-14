Верховный суд Нидерландов поставил точку в деле о банкротстве ЮКОС

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Банкротство нефтяного концерна ЮКОС в России в 2006 году не признано в Нидерландах, что подтвердил верховный суд страны.
Об этом сообщает De Rechtspraak.
“Верховный суд Нидерландов в своем окончательном решении постановил, что решение Российской Федерации о признании ЮКОС банкротом в Российской Федерации 2006 года не будет признано в Нидерландах”, – говорится в сообщении.
Верховный суд отклонил кассационную жалобу, поданную на решение Апелляционного суда Амстердама.
Постановление Госсовета Нидерландов ставит точку в многолетнем споре между бывшими акционерами ЮКОСа и российской компанией “Промнефтьстрой” за активы зарегистрированной в Нидерландах компании Yukos Finance.
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