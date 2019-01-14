Насалик посоветовал водоканалам, как заключать договоры на поставку электричества

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Водоканалы не почувствуют отмены “ночного” тарифа на электроэнергию, заключив договоры на поставку электроэнергии, учитывающие суточный график потребления.
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
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“Если водоканалы перейдут на почасовое потребление электрической энергии и будут использовать соответствующую систему управления энергетическим ресурсом, то изменений никак не почувствуют”, – сказал Насалик.
Он напомнил, что по плану рынок электроэнергии должен полностью заработать с июля 2019 года.
“С 1 января начался первый этап”, – отметил Насалик.
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