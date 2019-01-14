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Насалик посоветовал водоканалам, как заключать договоры на поставку электричества

Насалик посоветовал водоканалам, как заключать договоры на поставку электричества

Водоканалы не почувствуют отмены “ночного” тарифа на электроэнергию, заключив договоры на поставку электроэнергии, учитывающие суточный график потребления.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

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“Если водоканалы перейдут на почасовое потребление электрической энергии и будут использовать соответствующую систему управления энергетическим ресурсом, то изменений никак не почувствуют”, – сказал Насалик.

Он напомнил, что по плану рынок электроэнергии должен полностью заработать с июля 2019 года.

“С 1 января начался первый этап”, – отметил Насалик.

Справка finance.ua

  • С 1 января был отменен “ночной” тариф на электроэнергию для промышленности.
По материалам УКРИНФОРМ
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