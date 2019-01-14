Весной 2019 года Apple может показать сразу два новых iPad

Линейка iPad mini не обновлялась с 2015 года. Apple все еще продолжает продавать заведомо устаревший планшет четвертого поколения.

Издание Digitimes поделилось секретной информацией: производство новых планшетов стартовало. Поставщики сенсорных экранов готовятся к отправке компонентов для двух новых iPad.

Это дешевые модели: iPad mini 5 и 9,7-дюймовый iPad. Ресурс не уточняет, что именно изменится в гаджетах. Но если вспомнить другие слухи, то новый “мини” получит: процессор A9 из iPhone 6s и 6s Plus, обновленный дизайн антенн, двойную вертикальную камеру. Есть все шансы, что мы и правда увидим обновленные айпэды этой весной. В конце 2018 года сообщалось, что Apple готовит к анонсу новый iPad.