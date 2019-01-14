Глеб Сегида: год 2019. Бизнесу пора вспоминать, что такое массовые проверки

С уходом 2018 года закончился и пятилетний период действий моратория на проверки бизнеса, установленный Законом «О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Хотя мораторий не защищал на 100% бизнес от проверок, все же он был сдерживающим фактором для госслужб.

Впрочем, подготовка к снятию всех мораториев на проверки бизнеса была уже и в 2017 и 2018 гг. – Кабмин вывел из под действия ограничения сначала 12 ведомств, а затем 24.

Для крупного бизнеса 2019 год в плане проверок не принесет особых изменений, а вот основными «выгодополучателями» станут представители малого и среднего бизнеса.

О плановых проверках на 2019 год можно ознакомиться на специальном «Инспекционном портале» в Интернете.

Всего таких проверок на этот год запланировано более 110 тысяч и более 27 тысяч будут комплексными проверками.

О том, попала ли ваша компания в этот список, можно узнать на портале.

Кого и сколько?

Больше всего проверок запланировала Госслужба по чрезвычайным ситуациям – 39% от общего числа. Также в лидерах Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей – почти 22 тыс. проверок, и Госслужба по вопросам труда – почти 17 тыс. проверок.

В отношении почти 5 тыс. субъектов хозяйствования документарные проверки запланированы Государственной фискальной службой.

Также налоговики проверят более 1,6 тыс. физических лиц.

Впрочем, в предыдущие годы нередки были случаи, когда планы по проверкам корректировались уже в течение года. Поэтому даже не нахождение себя в списке не гарантирует спокойной жизни.

Наибольшие шансы попасть в список налоговой имеют предприятия, имеющие критерии риска:

имеют уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;

имеют уровень уплаты НДС ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;

задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль;

имеют отношения с контрагентами, находящихся в розыске, ликвидированы или обанкротились;

имеют разногласия с налоговых обязательств и налогового кредита.

Соответственно, в своей работе надо стараться не допускать ни одного из вышеперечисленных факторов.

Как подготовиться?

О проведении плановой проверки предприятие должно быть уведомлено не позже чем за 10 дней до проверки.

О внеплановой проверке предприятие, скорее всего, узнает уже перед самой проверкой.

Учитывая суммы штрафов и желание властей латать дырки в бюджете за счет тех, кто платит/получает «зарплату в конверте», особенно бизнес не будет рад приходу инспектора из Гоструда.

Напомню, что штраф за недопуск инспектора к проверке составит 12 519 грн, за нарушения в оформлении, за каждого такого работника – 125 190 грн, а за недопуск инспектора в случае уже выявленных нарушений – 417 300 грн.

Здесь ситуация аналогична: лучшее лечение – это профилактика и лучше просто не приковывать к себе внимание Гоструда или же подготовиться к приходу инспектора:

1. Не устанавливать всем сотрудникам минимальные зарплаты, независимо от должности. На сайте Госслужбы статистики регулярно публикуются данные о средней зарплате по отраслям и регионам.

Если вы таки решили не платить всю зарплату «в белую», то старайтесь ориентироваться на средние показатели по рынку. Иначе высока вероятность прихода проверки.

2. Не злоупотребляйте официальным переводом сотрудников на неполный рабочий день.

3. Также не стоит оформлять большинство сотрудников как ФОП.

4. Следить за соответствием числа оформленных сотрудников оборотам/объемам выпущенной продукции.

5. Позаботьтесь о том, чтобы сотрудники, которые находятся в офисе, были оформлены хотя бы по гражданско-правовым договорам.

Кроме того, должна быть проведена и подготовительная работа с персоналом: объяснить, какую информацию можно говорить проверяющим.

Также в офисе должен быть «старший» – сотрудник, который в отсутствие начальства/собственника будет вести диалог с проверяющим.

Основным поводом для проведения внеплановых проверок Гоструда являются заявления самих сотрудников. Поэтому надо еще и выполнять взятые перед сотрудниками обязательства по оплате и условиям труда.

Основное правило при любых проверках или обысках – не надо надеяться на порядочность контролирующих органов и обходиттся без помощи адвоката. И хотя бы раз в год проводить внутренний аудит для выявления потенциальных опасностей при визите контролирующих органов.

Глеб Сегида, управляющий партнер юридической фирмы Pravovest