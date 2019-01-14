Глава Xiaomi пообещал улучшенную быструю зарядку для смартфона Xiaomi Mi 9

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Новый недорогой смартфон Xiaomi Redmi Note 7 оказался настоящим хитом — его первую партию в «сотни тысяч» аппаратов распродали всего за 8 минут и 36 секунд.
Смартфон поддерживает быструю зарядку, но зарядное устройство мощностью 18 Вт продаётся отдельно. Основатель компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) начал продвигать в сети Weibo такой зарядник для Redmi Note 7 и его спросили, будет ли во флагманском смартфоне Mi 9 реализована зарядка мощностью 24 Вт или выше. Глава Xiaomi ответил на это, что зарядная технология будет, определённо, быстрее и лучше.
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