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Глава Xiaomi пообещал улучшенную быструю зарядку для смартфона Xiaomi Mi 9

Глава Xiaomi пообещал улучшенную быструю зарядку для смартфона Xiaomi Mi 9

Новый недорогой смартфон Xiaomi Redmi Note 7 оказался настоящим хитом — его первую партию в «сотни тысяч» аппаратов распродали всего за 8 минут и 36 секунд.

Смартфон поддерживает быструю зарядку, но зарядное устройство мощностью 18 Вт продаётся отдельно. Основатель компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) начал продвигать в сети Weibo такой зарядник для Redmi Note 7 и его спросили, будет ли во флагманском смартфоне Mi 9 реализована зарядка мощностью 24 Вт или выше. Глава Xiaomi ответил на это, что зарядная технология будет, определённо, быстрее и лучше.

По материалам internetua.com
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