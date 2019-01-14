Валютный all inclusive: что даст народу новый закон о валюте

С 7 февраля начнет действовать Закон “О валюте и валютных операциях”. Его положения можно объединить в четыре раздела: отмена старых норм, разрешение проводить новые операции, увеличение лимитов по перемещению за границу денег и других ценностей (банковские металлы и монеты из них), упрощение банковских операций для нерезидентов, а также декларирование вывозимых ценностей. Положения закона в большей мере касаются юрлиц, упрощая им ведение бизнеса за рубежом. В то же время НБУ оставил один из главных своих инструментов влияния на рынок: лимит на обязательную продажу валютной выручки экспортерами (остался 50%), хотя и разрешил продавать ее в течение 365 дней, а не 180. Но и для рядовых украинцев, работающих по найму, а таких в стране большинство, станет проще проводить операции с валютой, например, инвестировать ее за рубеж без лицензий, а лимит таких инвестиций увеличен в 10 раз. Разобраться, что через три недели изменится для физлиц, нам помогли исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и экономист Иван Никитченко. Об этом пишет Сегодня.

Вывод денег за границу

С 7 февраля при проведении валютных операций простым ук­­раинцам будет разрешено все, что не запрещено законом. Например, покупка акций иностранных компаний, открытие счетов в банках других стран без лицензии НБУ — сейчас каждую операцию разрешает или запрещает Нацбанк. То есть им не будет нужно представлять большой пакет документов и ждать несколько недель, рискуя, что Нацбанк их не утвердит. Важный момент — как физлицам, так и юрлицам не нужно будет регистрировать в НБУ привлеченные из-за рубежа кредиты.

“Самое главное для физлиц то, что они смогут легально перечислить деньги на любой счет, открытый ими за границей без предварительного получения лицензии от Нацбанка на эту операцию, как сейчас, — говорит Пендзин. — Без разрешения регулятора можно перечислять суммы до 50 тыс. евро в год, для большинства резидентов Украины (ее граждан, проживающих в стране более 183 дней в году) это достаточно крупные суммы. Это большой шаг по пути создания единого рынка капитала”.

Меняем валюту онлайн

Валюту можно будет поменять не только в кассе банка или в обменном пункте, но и в валютном терминале. Причем в любое время суток. Сейчас, по словам Пендзина, физлицо с помощью банковских программ может онлайн лишь поменять валюту на гривны, наоборот нельзя. Обмен произойдет при условии, что у человека есть два счета и две банковские карты — валютная и гривневая. Услуга работает по рабочим дням до 16:00, с 7 февраля никаких ограничений не должно быть, в том числе и при обмене гривен на доллары, евро и другую твердую валюту — фунты стерлингов, швейцарские франки. Поменять валюту на гривны в терминале можно и сейчас, но пока таких терминалов еще очень мало: они есть в аэропорту “Борисполь” и нескольких торговых центрах. Причем в аэропорту курс невыгодный: клиент теряет на обмене до 15%.

Без отчета вывозим до 10 тысяч евро

Иван Никитченко отмечает такой важный момент, как повышение в 10 раз лимита на перевод за рубеж инвалюты без открытия счета — с 15 тыс. грн в год до 150 тыс. грн в год, или до 4,7 тыс. евро по нынешнему курсу.

“На курс гривны это не повлияет, так как те, кто хотел и мог оперировать большими суммами, и так это делал, используя различные схемы, — уверен Никитченко. — Зато новые нормы намного упростят жизнь обычных украинцев”.

Пендзин также акцентировал, что речь идет о сумме без открытия счета, а открыв счет, на него можно перевести до 50 тыс. евро. Это соответствует европейским нормам и нужно для того, чтобы идентифицировать клиента, включая данные о его доходах, а значит — происхождение денег и не позволить легализовать через банк средства, полученные незаконным путем. Банковский финмониторинг легко сможет выявить “грязные” деньги, если при задекларированном доходе, например, в 5 тыс. в месяц, физлицо начнет оперировать миллионными суммами, и заблокирует такие операции как сомнительные.

Также без декларирования станет возможным провозить через границу наличной валюты/банковских металлов на сумму до 10 тыс. евро в эквиваленте. Это чуть больше чем сейчас ($10 тыс.). Но на ту часть суммы, которая превышает 10 тыс. евро, больше не надо будет представлять документы о происхождении валюты или драгоценных металлов.

В 6 раз больше золота

Также намного увеличат лимит покупки банковских металлов (золото, серебро, платина в слитках и порошке) и монет из драгметаллов. Если сейчас в неделю можно приобрести их не более чем 3,21 тройскую унцию или 100 г, то с 7 февраля разрешено покупать ежедневно драгметаллов и монет на сумму до 150 тыс. грн в эквиваленте. Этих денег хватит на 100-граммовый слиток золота (средняя цена на вчера 120 тыс. грн) и еще останется на 20-граммовый (25 тыс. грн). То есть еженедельно состоятельные клиенты могут “озолотиться” в 6 раз больше, чем сейчас. Пендзин считает, что это новшество не приведет к резкому спросу на золото и не поднимет его курс.

“Если такое вдруг произойдет, то регулятор прописал за собой в законе право возвращать любые ограничения для защиты валютного рынка Украины и курса гривны”, — успокоил Пендзин.

Никитченко не исключает, что в условиях риска глобального кризиса в конце 2019 — начале 2020 года Нацбанк даже ужесточит некоторые нормы покупки/продажи валюты и драгметаллов.

Облигации в валюте и полисы

После вступления в силу закона физлица смогут покупать государственные валютные облигации, минуя банк.

Пока банк это делает от своего имени, и фактически клиент не является владельцем бумаг, за него операции проводит банк. По новому закону механизм покупки упростится, а клиенты не будут терять на комиссионных банку. Еще один момент — возможность рассчитываться в инвалюте по полисам страхования жизни.

“В Украине есть достаточно много людей, которые имеют такую страховку в иностранных страховых компаниях, — разъяснил Пендзин. — Чтобы обслуживать клиентов, такие компании должны открывать у нас представительства, принимать платежи в гривнах, потом покупать на них доллары, что серьезно увеличивает расходы страховщиков. После разрешения платить в гривнах страховые полисы могут стать доступнее для клиентов, они смогут работать напрямую”.

Коновалова Христина, Александр Панченко