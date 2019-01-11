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НБУ еще не оценил жизнеспособность 14 украинских банков

НБУ еще не оценил жизнеспособность 14 украинских банков

Национальный банк получил и проанализировал бизнес-модели всех украинских банков, включая бизнес-план на ближайшие два года.

Комитету по надзору осталось принять окончательное решение по жизнеспособности 12-14 банков. Большинство финучреждений уже прошли через него, заявила первый заместитель председателя Нацбанка Катерина Рожкова.

Она заверила, что НБУ обработал поданные модели и выдал в каждом отдельном случае свои рекомендации. Проработка всех бизнес-планов должна быть полностью завершена в первой половины февраля 2019 года.

При этом Рожкова успокоила: санкций за несвоевременное предоставление бизнес-моделей не предусмотрено. И заверила, что регулятор не планирует ограничивать банки в видах операций, пока у акционеров будет хватать средств на реализацию заявленных бизнес-моделей. Чиновники могут начать вмешиваться в работу подопечных, как только увидят риски для вкладчиков.

По материалам УБР
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