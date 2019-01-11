Аналитики озвучили объемы финансовых потерь биткоин-майнеров

В декабре 2018 года, в сравнении с январем, биткоин-майнеры уменьшили свой доход на 83%.

Об этом сообщает отраслевое издание forklog.com.

По итогам января прошлого года поступления от добычи BTC составляли 1,2 млрд долл., однако к декабрю этот показатель снизился до 210 млн долл.

При этом сообщается, что 2018 год был удачным для бирж. Он ознаменовался рекордным объемом операций.

“На большинстве крупных торговых площадок торговые объемы превысили показатели 2017 года”, – пишет издание.

В 2018 году объем торгов на крупнейшей в США криптобирже Coinbase, по сравнению с 2017 годом, вырос на 21%. Рост объемов торгов на Kraken и Bitfinex за этот период составили 192% и 50% соответственно.