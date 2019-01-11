ОТП Банк изменил максимальную процентную ставку по депозиту “Срочный”.

Теперь срок вклада и ставка выглядит следующим образом:

3 мес. – 10,50%;

6 мес. – 11,50%;

9 мес. – 11,50%;

12 мес. – 11,50%;

от 12 мес. – 13,00% через OTP Smart.

Кроме того, вы можете получить дополнительный бонус к депозиту у нас на сайте.

Условия банка:

Срок вклада: 3 мес – 12 мес,

Минимальная сумма вклада: 5 000 грн,

Максимальная сумма вкладов от 1 клиента — 200 000 грн,

Возможность получить + 2,5 % к процентной ставке при оформлении вклада через интернет-банкинг OTP Smart,