Словакия вошла в топ-20 торговых партнеров Украины в ЕС

Словакия входит в топ-20 торговых партнеров Украины среди стран Евросоюза с более 1 млрд долл. объема двусторонней торговли за 10 месяцев прошлого года.

Об этом пресс-служба правительства.

“За 10 месяцев прошлого года объем двусторонней торговли между Украиной и Словакией превысил 1 млрд долл. – с положительным для Украины сальдо. Сейчас Словакия входит в топ-20 торговых партнеров Украины среди стран Евросоюза”, – сообщили в пресс-службе правительства по итогам встречи вице-премьер-министра, министра иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослава Лайчака с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Большой интерес для обеих стран, как отмечается, представляют проекты в энергетике, ведь энергетическая безопасность была и есть стратегическим приоритетом и для Украины.

Так же актуально взаимодействие в сфере логистики и транзита товаров, в развитии добывающей промышленности, энергоэффективности, поддержке малого и среднего бизнеса, в развитии регионального сотрудничества.