Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 38 0

Украина увеличила импорт свинины в 5 раз: кто покупает

Украина увеличила импорт свинины в 5 раз: кто покупает

В 2018 году Украина импортировала 28,5 тысячи тонн свинины общей стоимостью 51,9 млн долл, что в 5 раз больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Отмечается, что в 2018 году главным поставщиком свинины в Украину была Германия. Из Германии Украина экспортировала свинины на 11,8 млн долл.

Второе место в списке принадлежит Польше – было завезено свинины на 10,8 млн долл.

На третьем месте Дания – ввезено свинины на 9 млн долл.

В то же время, в прошлом году Украина поставила на экспорт всего 1,7 тысяч тонн свинины на сумму 3,7 млн долл.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина