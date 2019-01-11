Украина увеличила импорт свинины в 5 раз: кто покупает

В 2018 году Украина импортировала 28,5 тысячи тонн свинины общей стоимостью 51,9 млн долл, что в 5 раз больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Отмечается, что в 2018 году главным поставщиком свинины в Украину была Германия. Из Германии Украина экспортировала свинины на 11,8 млн долл.

Второе место в списке принадлежит Польше – было завезено свинины на 10,8 млн долл.

На третьем месте Дания – ввезено свинины на 9 млн долл.

В то же время, в прошлом году Украина поставила на экспорт всего 1,7 тысяч тонн свинины на сумму 3,7 млн долл.