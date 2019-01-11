Украина увеличила импорт свинины в 5 раз: кто покупает

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В 2018 году Украина импортировала 28,5 тысячи тонн свинины общей стоимостью 51,9 млн долл, что в 5 раз больше, чем в 2017 году.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
Отмечается, что в 2018 году главным поставщиком свинины в Украину была Германия. Из Германии Украина экспортировала свинины на 11,8 млн долл.
Второе место в списке принадлежит Польше – было завезено свинины на 10,8 млн долл.
На третьем месте Дания – ввезено свинины на 9 млн долл.
В то же время, в прошлом году Украина поставила на экспорт всего 1,7 тысяч тонн свинины на сумму 3,7 млн долл.
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