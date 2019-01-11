ПриватБанк планирует в этом году профинансировать малый бизнес на 8 миллиардов

ПриватБанк планирует направить на финансирование малого бизнеса 8 миллиардов гривень в 2019 году.

Об этом говорится в пресс-релизе Приватбанка.

“В 2019 году ПриватБанк планирует направить на программу финансирования украинского предпринимательства не менее 8 млрд грн”, – говорится в сообщении.

По словам руководителя направления «Малый и средний бизнес» Приватбанка Сергея Клюева, по итогам 2018 года объем финансирования Приватбанком малого и среднего бизнеса превысил 6 млрд грн, а наиболее популярной в стране программой финансирования предпринимателей остается “КУБ”.

“На сегодня через «КУБ» банком профинансировано 59 000 бизнес-проектов предпринимателей. За счет простой процедуры оформления кредита и снижения банком ставок по таким кредитам малому бизнесу программа остается наиболее востребованной среди предпринимателей всех регионов”, – отметил Клюев.