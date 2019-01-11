НБУ определил банки, в которых сможет покупать валюту в ходе интервенций

Национальный банк Украины определил банки, которые могут принять участие в его валютных интервенциях.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

“Национальный банк Украины утвердил перечень банков, которые смогут участвовать в валютных интервенциях НБУ в форме запроса относительно наилучшего курса в I квартале 2019 года. Согласно критериям отбора банков, в такой форме валютной интервенции могут принимать участие 20 учреждений, которые по итогам предыдущего квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка”, – отметили в учреждении.

По данным НБУ, в I квартале 2019 в перечень банков-участников валютной интервенции в форме запроса относительно наилучшего курса было добавлено ПАО “Банк Инвестиций и Сбережений” и исключено АО “Банк Кредит Днепр”.

Таким образом, в январе-марте 2019 участвовать в таких интервенциях смогут: АО “Альфа-Банк”, АО “Банк Альянс”, ОАО “Банк Инвестиций и Сбережений”, ПАО “КБ “Глобус”, ПАT “ИНГ банк Украина”, АКБ “Индустриалбанк”, ПАО “Креди Агриколь банк”, АО “ОТП банк”, АО “Ощадбанк”, Акционерный банк “Пивденный”, АО КБ “Приватбанк”, ПАT “ПУМБ”, АО “Райффайзен банк Аваль” , АО “Сбербанк”, АО “Ситибанк”, АО “ТАСкомбанк”, АБ “Укргазбанк”, АО “Укрэксимбанк”, АО “УкрСиббанк”, ПАО “Укрсоцбанк”.