НБУ выпустит памятную монету номиналом 2 гривны, посвященную Богдану Ханенко

Национальный банк Украины выпустит памятную монету номиналом 2 гривны, посвященную Богдану Ивановичу Ханенко. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Дата введения в оборот – 17 января 2019 года. Тираж сувенирной монеты – 35 000 штук.

“Посвящена представителю известного казацко-старшинского рода, коллекционеру, меценату, предпринимателю, общественному деятелю, который пользовался авторитетом в финансовых и промышленных кругах и был заметной фигурой в деловой и общественной жизни Киева – Богдану Ивановичу Ханенку”, – говорится в сообщении.