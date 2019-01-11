НБУ выпустит памятную монету номиналом 2 гривны, посвященную Богдану Ханенко

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Национальный банк Украины выпустит памятную монету номиналом 2 гривны, посвященную Богдану Ивановичу Ханенко. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Дата введения в оборот – 17 января 2019 года. Тираж сувенирной монеты – 35 000 штук.
“Посвящена представителю известного казацко-старшинского рода, коллекционеру, меценату, предпринимателю, общественному деятелю, который пользовался авторитетом в финансовых и промышленных кругах и был заметной фигурой в деловой и общественной жизни Киева – Богдану Ивановичу Ханенку”, – говорится в сообщении.
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