Банк Альянс добавил новый вид вклада в бонус к депозиту

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Банк Альянс в бонус к депозиту добавил новый вид вклада – Ощадный +.
Срок вклада и ставка годовых выглядит следующим образом:
Отделения Банка находятся в городах: Киев, Запорожье, Львов, Днепр, Черновцы, Харьков, Одесса, Николаев, Черноморск, Кременчуг.
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