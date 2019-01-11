Банк Альянс добавил новый вид вклада в бонус к депозиту

Банк Альянс в бонус к депозиту добавил новый вид вклада – Ощадный +.

Срок вклада и ставка годовых выглядит следующим образом:

3 мес. – 16,00%;

6 мес. – 16,30%;

9 мес. – 16,30%;

12 мес. – 18,00%;

12 – 15 мес. – 14,50%.

Условия банка:

Срок вклада: 3 мес – 15 мес.

Минимальная сумма вклада: 15 000 грн.

По вкладу предусмотрено пополнение на протяжении всего срока действия вклада, досрочный возврат вклада не предусмотрен.

Отделения Банка находятся в городах: Киев, Запорожье, Львов, Днепр, Черновцы, Харьков, Одесса, Николаев, Черноморск, Кременчуг.

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