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Банк Альянс добавил новый вид вклада в бонус к депозиту

Банк Альянс добавил новый вид вклада в бонус к депозиту

Банк Альянс в бонус к депозиту добавил новый вид вклада – Ощадный +.

Срок вклада и ставка годовых выглядит следующим образом:

  • 3 мес. – 16,00%;
  • 6 мес. – 16,30%;
  • 9 мес. – 16,30%;
  • 12 мес. – 18,00%;
  • 12 – 15 мес. – 14,50%.

Условия банка:

  • Срок вклада: 3 мес – 15 мес.
  • Минимальная сумма вклада: 15 000 грн.
  • По вкладу предусмотрено пополнение на протяжении всего срока действия вклада, досрочный возврат вклада не предусмотрен.

Отделения Банка находятся в городах: Киев, Запорожье, Львов, Днепр, Черновцы, Харьков, Одесса, Николаев, Черноморск, Кременчуг.

Кроме этого, вы можете получить дополнительный бонус к депозитам у нас на портале.

По материалам Finance.UA
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