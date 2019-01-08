В Украине утроились продажи электрокаров

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По мере увеличения цен на бензин и дизельное топливо в Украине активно растет популярность электромобилей. В декабре 2018-го в нашу страну прибыло 887 «электричек», а в целом за весь прошлый год — 8064.
Это втрое больше, чем за весь 2017-й, тогда было завезено 2 532 авто.
Интерес украинцев к электрокарам сильно вырос после введения с начала 2018 года льгот на растаможку. Они позволили снизить среднюю цену авто на 30%, и она варьируется от $20 тыс. до $100 тыс.: в зависимости от марки и пробега машины.
Налоговые льготы продлили до 2022 года, потому аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение продаж электрокаров. Особенно в случае расширения зарядной инфраструктуры.
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