Украина наращивает поставки сои в Китай

Китай повысил 9 января официальные прогнозы импорта соевых бобов на текущий сельскохозяйственный год до 87 млн тонн, что на 3 млн тонн больше, чем прогнозировалось ранее.

США

Эти данные весьма обнадежили мировых поставщиков сои, ведь Китай является крупнейшим потребителем этих бобовых (62,8% мирового импорта по итогам 2017 года) и несколько месяцев не закупал сою у традиционного поставщика —в связи с торговыми спорами двух крупнейших мировых экономик.

Ключевыми продавцами сои в Китай являются Бразилия (52,8%), США (35,2%) и Аргентина (6,8%), доля Украины в этом сегменте является очень незначительной — всего около 0,1%, однако в связи с торговыми войнами у наших аграриев появляется возможность нарастить свой соевый экспорт восточному Дракону.

«Украина — единственный производитель, который на протяжении последних 5 лет стабильно наращивает поставки сои в Китай. В связи с ослаблением отношений Китая и США для нее появляется возможность для дальнейшего наращивания экспорта в эту страну, что можно сделать в рамках существующих двусторонних отношений украинских компаний с торговыми партнерами. Однако, вероятнее всего, свои потребности при осложнении отношений с США Китай будет покрывать прежде всего за счет своих наибольших торговых партнеров — Бразилии, Аргентины, Уругвая, Канады и т.д.», – сообщила эксперт аграрных рынков ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) Дарья Гриценко.