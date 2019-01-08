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В КГГА напомнили киевлянам вовремя и полностью оплачивать коммунальные услуги

В КГГА напомнили киевлянам вовремя и полностью оплачивать коммунальные услуги

Задолженность населения и жилищных организаций Киева перед КП “Киевтеплоэнерго” за потребленные услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению по состоянию на 1 декабря 2018 года составляет 1 305,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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“По состоянию на 1 декабря 2018 года задолженность за транспортировку природного газа для производства тепловой энергии КП “Киевтеплоэнерго” перед ОАО “Укртрансгаз” составляет 132,5 млн грн. В то время, как непогашенная задолженность населения и жилищных организаций города Киева перед КП “Киевтеплоэнерго “ за потребленные услуги ЦО и ГВС по состоянию на 01.12.2018 составила 1 305,2 млн грн. А задолженность Государственного бюджета Украины за некомпенсированные льготы и субсидии для населения составляла 164,09 млн грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что единственным источником средств КП “Киевтеплоэнерго” для расчета с компаниями, которые поставляют и транспортируют газ является расчет потребителей за тепловую энергию, поэтому очень важно, чтобы клиенты предприятия своевременно рассчитывались за потребленные услуги по ЦО и ГВС.

По материалам УКРИНФОРМ
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