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Украина в пятерке поставщиков агропродукции в ЕС

Украина в пятерке поставщиков агропродукции в ЕС

Украина вошла в пятерку лидеров, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию в страны Евросоюза.

Соответствующие данные обнародовала Еврокомиссия.

Импорт сельскохозяйственной продукции из стран, не являющихся членами ЕС, зарегистрирован на уровне 115,2 млрд евро.

Первое место занимает Бразилия, далее идут США, Китай, Аргентина и Украина. Потом разместились Швейцария, Турция и Индонезия – на каждую из вышеперчисленных стран приходится от 4,4 до 5,5 млрд евро.

По данным Еврокомиссии, по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017 годов на 226 млн евро снизился объем импорта в страны ЕС,.

В то же время Украина заняла первое место в росте сельскохозяйственного импорта из стран ЕС (рост 16%).

По материалам УКРИНФОРМ
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