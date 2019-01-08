Украина в пятерке поставщиков агропродукции в ЕС

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Украина вошла в пятерку лидеров, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию в страны Евросоюза.
Соответствующие данные обнародовала Еврокомиссия.
Импорт сельскохозяйственной продукции из стран, не являющихся членами ЕС, зарегистрирован на уровне 115,2 млрд евро.
Первое место занимает Бразилия, далее идут США, Китай, Аргентина и Украина. Потом разместились Швейцария, Турция и Индонезия – на каждую из вышеперчисленных стран приходится от 4,4 до 5,5 млрд евро.
По данным Еврокомиссии, по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017 годов на 226 млн евро снизился объем импорта в страны ЕС,.
В то же время Украина заняла первое место в росте сельскохозяйственного импорта из стран ЕС (рост 16%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Нафтогаз" назвал условие, при котором отзовет многомиллиардный иск к "Газпрому"Вчера, 13:00 - 2388 24
Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический ростВчера, 21:00 - 1510 14
Honda создала высокоэффективные батареи для электромобилейВчера, 04:00 - 11947 14
В Украине 7 млн пенсионеров - Пенсионный фондВчера, 14:00 - 1595 9
В ГФС создали подразделение, которое будет бороться с выводом прибыли в офшорыВчера, 13:20 - 658 5
Ежедневно 2 тысячи: экспресс в Борисполь "набирает обороты"Вчера, 15:45 - 3171 3
Стало известно, кому продадут государственные банки УкраиныВчера, 17:00 - 2718
Стало известно, почему в Украине местами исчезает мобильная связьВчера, 12:15 - 2511 3
"Нафтогаз" назвал условие, при котором отзовет многомиллиардный иск к "Газпрому"Вчера, 13:00 - 2388 24
В Украине 7 млн пенсионеров - Пенсионный фондВчера, 14:00 - 1595 9
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)Позавчера, 12:10 - 6198 1
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 979
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 743
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 363
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)05.01.2019, 15:10 - 660 2