Почему в Украине подскочил курс доллара: объяснение экспертов

Рост доллара и евро выше психологической отметки в 28 гривен является следствием политики свободного курсообразования, которую Нацбанк проводит с 2015 года. Об этом рассказал экономический эксперт Тарас Загородний, пишет Сегодня.

По его словам, это не свидетельствует об обвале украинской национальной валюты. Фиксированный курс, по словам Загороднего, плохо сказывается на экономике, ведь на его удержание необходимо тратить валютные запасы НБУ.

“Колебания курса в пределах 10%, в принципе, являются политикой Нацбанка. Фиксированный курс хуже, чем когда он колеблется в определенном коридоре. [При свободном курсообразовании] не расходуется золотовалютный резерв. Это нормально для каждой валюты”, – пояснил эксперт.

Загородний также отметил, что курс доллара зависит от многих факторов, в том числе от того, сколько валютной выручки получают украинские экспортеры и сколько валюты присылают домой “заробитчане”. Сейчас, по словам специалиста, эти источники валюты покрывают дефицит торговли товарами.

Однако, по словам Загороднего, гривна еще может подвергнуться давлению.

“Есть риски из-за мирового финансового кризиса, которую нам обещают уже в этом году. … Но пока не будет катаклизмов, я не вижу оснований для девальвации курса гривны. Если не изменится конъюнктура на мировых рынках. Она может ударить по рынкам развивающихся по рынкам сырья, а мы как раз экспортируем сырье. Могут также быть спекуляции в связи с тем, что мы много долгов в этом году выплачиваем”, – рассказал Загородний.

В то же время, экономист Андрей Новак уверен, что рост курса доллара связан с показателями, заложенными в бюджет-2019, а гривна будет падать и в дальнейшем.

“Девальвация носит искусственный характер. То, что происходит сейчас с курсом гривны, происходит в контексте запланированной девальвации. Она заложена в самом бюджете-2019, в котором предусмотрен курс 29,4 грн/долл. доллар. … Девальвация гривны выгодна, чтобы наполнять государственный бюджет. … Девальвация будет происходить, поскольку ее запланировали. А какая будет именно динамика, сказать сложно”, – сказал Новак.

При этом ранее Нацбанк и Минфин неоднократно отмечали, что “бюджетный” курс не является прогнозом. Потому его следует воспринимать исключительно как технический показатель, взятый в расчеты для создания “подушки безопасности”.