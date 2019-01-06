Дело о хищениях в "Укргазбанке" передали в суд

Работники Генеральной прокуратуры разоблачили преступную “схему” по выведению и завладению средствами “Укргазбанка” и собрали доказательства причастности к преступлению экс-заместителя председателя правления этого банка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

“В ходе следствия правоохранители установили, что бывший заместитель председателя правления банка реализовал преступную “схему” вместе с действующим на то время, руководителем одной из дирекций АБ “Укргазбанк”. Как было установлено, на протяжении 2008-2010 годов средства государственного банка были выведены через счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита на сумму 100 млн гривен”, – говорится в сообщении.

Как сообщается, 13 апреля 2018 бывшему заместителю председателя правления банка было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем судом подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 40 млн гривен залога.

Еще одному подозреваемому по этому делу, руководителю одной из дирекций АБ “Укргазбанк”, инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование по уголовному производству завершено.