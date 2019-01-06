Топ-100 крупнейших государственных компаний уменьшили свои доходы почти вдвое

За первое полугодие 2018 года 100 крупнейших государственных предприятий Украины получили 21,5 миллиарда гривен прибыли, что почти в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

«Основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата компаний, стало уменьшение объемов чистой прибыли Нафтогаза, который составляет около 51% общего финансового результата топ-100 госпредприятий. Так, в первом полугодии 2018 года его чистая прибыль уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 60,3%, то есть с 27,7 млрд грн до 11 млрд грн», — сообщают в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Там отмечают, что прибыль Нафтогаза уменьшилась из-за того, что его дочернее предприятие “Укртрансгаз” увеличило свой убыток с 1,6 миллиарда гривен до 18,3 миллиарда гривен. Причиной этого стал пересмотр остаточных сроков активов, которые используют для транзита российского газа через Украину.

Также, по данным министерства, прибыль Энергоатома увеличилась вдвое – до 3,2 миллиарда гривен, прибыль аэропорта “Борисполь” составила 840 миллионов гривен, а Укрзализныци – 470 миллионов гривен.