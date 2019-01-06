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Европейский автомобильный рынок просел впервые за пять лет

Европейский автомобильный рынок просел впервые за пять лет

В 2018 году в западно-европейских странах было продано 14,2 млн автомобилей, что на 0,7% хуже показателя предыдущего года.

Об этом говорится в опубликованной 7 января статистике LMC Automotive.

Это первое падение рынка за последние пять лет.

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В декабре в Западной Европе было продано 942,3 тыс. автомобилей, что на 8,5% ниже объема декабрьских продаж 2017 года по данным той же компании. Таким образом, последний месяц года продолжил негативную тенденцию на европейском автомобильном рынке, которая держалась всю осень.

Из крупных рынков сильнейшим падением продаж в декабре отметилась Франция — сразу -14,5%. Но по итогам года французский рынок все же сохранил положительную динамику в 3%. Впрочем, Французский комитет автомобильных производителей (CCFA) уже заявил, что ожидает в 2019 году «стабилизации рынка». А аналитики французской исследовательской компании L’Observatoire Cetelem и вовсе прогнозируют падение рынка по итогам этого года на 3–4%.

Рынки Германии и Великобритании уже находятся в красной зоне: -0,2% и -6,8% соответственно по итогам всего 2018 года.

По материалам Коммерсантъ
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