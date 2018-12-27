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Крюковский вагонзавод планирует инвестировать 200 млн в новый украинский электропоезд

Крюковский вагонзавод планирует инвестировать 200 млн в новый украинский электропоезд

В 2019 Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) планирует инвестировать около 200 млн грн в разработку пригородного электропоезда. В 2018 году украинскому машиностроительному предприятию удалось нарастить производство грузовых вагонов на 83% в годовом выражении, до 3686 единиц.

При этом продажи по сравнению с 2017 годом увеличились на 143,5%.

«Мы инвестировали в создание межрегиональных скоростных электропоездов «Тарпан», дизель-поезда ДПКр-2. Теперь очередь пригородных электричек», – заявил председатель наблюдательного совета ПАО КВСЗ Владимир Приходько.

К сожалению, технических подробностей о будущем электрического поезда пригородного сообщения КВСЗ пока нет. Анонсируя проект председатель КВСЗ только посетовал на отсутствие финансовой поддержки со стороны государства. Он также отметил, что объемы инвестиций должны быть в десятки раз выше, чтобы украинское предприятие догнало зарубежных конкурентов и смогло конкурировать с ними на международном рынке.

«Главная задача не заработать и поделить, а заработать, чтобы развиваться, создавать. Вот одно из главных направлений нашего стратегического развития», – резюмировал Владимир Приходько, рассказывая о планах предприятия на 2019 год.

По материалам ua.news
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