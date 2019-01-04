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Jetpack Aviation анонсировала первую в мире гонку на реактивных ранцах (видео)

Jetpack Aviation анонсировала первую в мире гонку на реактивных ранцах (видео)

Компания Jetpack Aviation (JPA) объявила о намерении провести первую в историю гонку на реактивных ранцах в 2019 году.

К участию в мероприятии приглашаются разработчики реактивных досок и ранцев, пишет New Atlas.

Сейчас разработкой реактивных ранцев занимаются несколько компаний — среди них Jetpack Aviation, которая ранее представила ранец JB11, способный разогнаться до 220 км/час и оснащен парашютом на случай аварийной ситуации.

Прежде чем анонсировать гонку, компания провела испытательный полет нескольких пилотов с реактивными ранцами, которые находились близко друг к другу. Эксперимент показал, что устройства безопасны для одновременного использования несколькими людьми.

Когда именно состоятся соревнования, в компании не уточняют.

По материалам hightech.fm
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