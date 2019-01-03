В Минсоцполитики уточнили количество украинских заробитчан за рубежом

Министерство социальной политики Украины уточнило количество украинских “заробитчан” за рубежом – до 9 млн человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

“На постоянной основе за рубежом находится 3,2 млн граждан Украины. В то же время эта цифра является постоянной, но не устойчивой. Поскольку эти 3,2 млн человек – разные люди: среди них есть те, кто живет там постоянно, а есть те, которые приезжают и уезжают. И в этом подвижном миграционном процессе участвуют в среднем от 7 до 9 млн человек в год. В то же время постоянно, ежедневно в течение года за рубежом находятся лишь 3,2 млн. трудовых мигрантов из Украины”, – рассказали в Минсоцполитики.

За рубежом работает до 12 млн украинцев – такая цифра была получена из сообщения министра Андрея Ревы.

Сейчас Минсоцполитики разъясняет, что 7-9 млн человек – это общее число работников, а не отдельное от 3,2 млн, работающих за границей постоянно.