АМКУ оштрафовал представительство «Huawei Украина» на 100 тысяч гривен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО “Huawei Украина” за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщается на сайте АМКУ со ссылкой на решения временной административной коллегии Антимонопольного комитета.

“Оштрафовано ООО “Хуавей Украина” на общую сумму 109 800 грн за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренных пунктом 13 статьи 50 Закона Украины “О защите экономической конкуренции”, в виде непредставления информации Антимонопольному комитету Украины на требования Председателя Антимонопольного комитета Украины в установленные им сроки”, – говорится в сообщении.

Пункт 13 статьи 50 Закона Украины “О защите экономической конкуренции” определяет как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции непредоставление информации Антимонопольному комитету Украины, его территориальному отделению в установленные органами Антимонопольного комитета Украины, председателем его территориального отделения или нормативно-правовыми актами сроки.

Основной вид деятельности ООО “Хуавэй Украина” – кабельная телекоммуникационная связь.