Эксперт о 2018 финансовом годе: Украину "вытянули" кредиторы

Уходящий год, с финансовой точки зрения был спокойным. Это несомненной является заслугой международных кредиторов. В следующем году тоже не будет финансовых потрясений при условии, что сотрудничество Украины с западными партнерами продолжится.

Об этом рассказал экономический эксперт Андрей Новак.

“Спокойствие и стабильность на финансовом рынке в этом году были достигнуты благодаря тому, что у нас продолжилось сотрудничество с нашими западными партнерами. Речь идет о новой программе с МВФ – Stand-By (SBA) на общую сумму 3,9 млрд долл. Программа будет действовать 14 месяцев, первый транш мы уже получили. Также, в 2018 году было поступление первого транша от ЕС в сумме 500 млн евро. Кроме того, Всемирный банк предоставил Украине гарантий на 750 млн долл. Именно эти факты позволили спокойно закончить 2018 год, и с точки зрения исполнения расходных статей бюджета, и с точки зрения относительной стабильности курса гривны к доллару”, – рассказал эксперт.

Действующее правительство прогнозировало на 2018 год курс доллара на уровне 30,1 грн, продолжил Новак.

“Но, к счастью, к концу года курс немного ниже 28 грн за доллар. И это также произошло благодаря валютным вливаниям наших зарубежных партнеров”, – отметил эксперт.

Впрочем, в этом году правительство провалило приватизацию, говорит Новак. Таким образом не было выполнена одна из крупнейших статей доходной части госбюджета, пояснил эксперт.

“Теперь она (приватизация – ред.) вроде переносится на следующий год. В бюджете на 2019 год заложены доходы от приватизации на уровне 17 млрд грн. Но учитывая то, что следующий год – год национальных избирательных кампаний президентских и парламентских, практика прошлых лет показывает, что в такой год масштабная приватизация не происходит. Политические силы не рискуют решать такой чувствительный вопрос перед или во время выборов”, – говорит Новак.

Следующий год будет финансово стабильным, считает эксперт. Расшатать ситуацию на экономическом, в том числе валютном рынке, могут внешние кредиторы, считает Новак.

“Дело в том, что в следующем году, как свидетельствует программа сотрудничества с МВФ, второй транш планируется на май 2019 года. Это после президентских выборов. Третий – на ноябрь, а это после парламентских выборов. То есть, наши западные партнеры, а именно – МВФ, ожидают результатов президентских и парламентских выборов. И только тогда они будут принимать решение о продлении или непродолжение финансирования Украины”, – сообщил эксперт.