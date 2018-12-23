Первые аукционы по аренде земли принесли в 2,5 раза больше средств, чем ожидалось

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По результатам пилотного проекта по продаже прав аренды на сельскохозяйственную землю через аукционы в «Prozorro.Продажи» стоимость лотов выросла в среднем на 154%.
Об этом сообщают в Министерстве экономического развития и торговли Украины.
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«Уже сейчас можно констатировать, что идея проводить аукционы по аренде земли через «ProZorro.Продажи» оказалась удачной. В каждом из аукционов приняло участие от 2 до 6 участников, общая стоимость увеличилась на 154%. Это — безусловный успех», — сообщил заместитель министра экономики Максим Нефедов.
Отметим, что сейчас в Украине действует запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель. Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, поэтому единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является заключение договора аренды.
В то же время в Украине отсутствует инфраструктура для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли, что является формальной причиной для продления моратория.
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