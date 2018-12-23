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Обнародован график работы «Новой почты» и «Укрпочты» на новогодние праздники

Обнародован график работы «Новой почты» и «Укрпочты» на новогодние праздники

В преддверии Нового года украинцы, как обычно стараются все успеть. Чтобы ваша посылка пришла вовремя или была вовремя получена, обнародован график работы почтовых служб «Новая почта» и «Укрпочта».

В праздничные дни у «Укрпочты» будет работать ограниченное количество «дежурных отделений». 1 января таких будет всего 16 по Украине, а 7 января, на Рождество — 19.

График работы «Укрпочты» на 1 января:

1 января будут работать всего 16 отделений «Укрпочты» по Украине.

График работы «Укрпочты» на 7 января:

Как будет работать «Новая почта»:

Кроме того, «Новая почта» 1 и 7 января устроила для своих сотрудников полноценные выходные, по этой причине все отделения оператора будут закрыты в эти дни.

До 30 декабря 2018 года все отделения «Новой почты» работают в обычном режиме. А 31 декабря — по графику субботы, до 18:00.

По материалам Комментарии
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