Миноброазования вводит пилотную сертификацию учителей

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В январе 2019 года Минобразования запустит пилотный проект сертификации учителей, в котором смогут принять участие педагоги начальных классов.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что сертификация будет добровольной и даст возможность получить надбавку в виде 20% к зарплате.
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Всего в проекте смогут принять участие тысяча учителей младших классов.
“Пилотирование сертификации также продолжится в 2020 и 2021 годах, я надеюсь, что в последующие годы мы сможем расширить и количество возможных участников, и категории учителей, которые смогут участвовать в сертификации”, – сообщила министр образования Лилия Гриневич.
Она также отметила, что те, кто успешно пройдет аттестацию, получит соответствующий сертификат, сможет зачислить повышение на одну квалификационную категорию и получить 20% надбавку к заработной плате.
Единственное обязательное требование к кандидатам на участие – стаж работы не менее двух лет. Регистрация начнется на сайте Украинского центра оценивания качества образования 15 января и завершится 1 февраля 2019 года.
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