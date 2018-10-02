Минобразования утвердило 11 стандартов высшего образования

Министерство образования и науки утвердило десять стандартов бакалаврского уровня высшего образования и один — магистерского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Стандарты содержат перечень обязательных результатов обучения и компетенций, которыми должны овладеть студенты во время обучения. Приказы об утверждении соответствующих документов подписали 4 октября 2018 года.
Стандарты утверждены для специальностей таких областей знаний:
- экология, бакалавр
- физика и астрономия, бакалавр
- кибербезопасность, бакалавр
- судостроение, бакалавр
- металлургия, бакалавр
- автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, бакалавр
- биотехнологии и биоинженерия, бакалавр
- агрономия, бакалавр
- туризм, бакалавр
- железнодорожный транспорт, бакалавр
- экология, магистр