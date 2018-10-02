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Минобразования утвердило 11 стандартов высшего образования

Минобразования утвердило 11 стандартов высшего образования

Министерство образования и науки утвердило десять стандартов бакалаврского уровня высшего образования и один — магистерского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стандарты содержат перечень обязательных результатов обучения и компетенций, которыми должны овладеть студенты во время обучения. Приказы об утверждении соответствующих документов подписали 4 октября 2018 года.

Стандарты утверждены для специальностей таких областей знаний:

- экология, бакалавр

- физика и астрономия, бакалавр

- кибербезопасность, бакалавр

- судостроение, бакалавр

- металлургия, бакалавр

- автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, бакалавр

- биотехнологии и биоинженерия, бакалавр

- агрономия, бакалавр

- туризм, бакалавр

- железнодорожный транспорт, бакалавр

- экология, магистр

По материалам Дело
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