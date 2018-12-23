Курятина стала мясом №1 в Украине

Последние пять лет вкусы украинцев при выборе мяса неизменны – соотечественники предпочитают курятину.

Об этом свидетельствуют данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).

“Курятина остается самой популярной по потреблению разновидностью мяса последние пять лет, тогда как потребление свинины за рассматриваемое пятилетие снизилось на 15,3% или на 2,3 кг на человека (от 21,5 кг до 19,2 кг). В то же время, относительную непопулярность говядины можно объяснить довольно высокой ценой”, – рассказывают в UFEB.

Курятина держит пальму первенства за счет ценовой доступности, говорят специалисты.

В 2017-м каждый украинец в среднем съедал 24,3 кг продукта. При этом, потребление свинины в прошлом году составило 19,2 кг, говядины – 7,5 кг на человека, указывают данные Госстатистики.

Мясо птицы любят не только украинцы. Сегодня наибольшее потребление курятины фиксируется в мусульманских странах (Израиль, Саудовская Аравия, Иран).

Довольно много едят мяса птицы малазийцы, которые считают продукт источником животного белка. Бразильцы выбирают между говядиной и мясом птицы, а для жителей Америки курятина занимает первое место в балансе потребления мясных продуктов.

“Согласно ожиданиям мировых экспертов, основными рынками сбыта курятины в последующие годы будут развивающиеся страны, за счет роста численности населения. Потребление же в развитых странах определяется как медленное”, – сообщают в UFEB.