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В Украине начнется "большая" приватизация: Маркарова назвала сроки

В Украине начнется "большая" приватизация: Маркарова назвала сроки

Правительство Украины надеется начать приватизацию крупных государственных компаний, запланированную на 2018 год, в первом квартале 2019 года.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

“Я больше скажу: Минфин ожидает, что в первом квартале мы, наконец, увидим результаты от приватизации”, – сообщила Маркарова.

По ее словам, из запланированных на 2018 поступлений от приватизации в размере 21,3 млрд гривен, Украина получила лишь 202,9 млн гривен. Это поступления от проведения так называемой “малой” приватизации, которая осуществлялась через систему “Prozorro.Продажи”.

Недополученные от приватизации средства правительство должно компенсировать за счет заимствований.

Также Маркарова сообщила, что считает решение об отмене конкурса на приватизацию “Центрэнерго” правильным.

“Нам одинаково нужны и средства в бюджет, и прозрачность процесса: чтобы приватизация проходила с максимальным доступом участников, конкурентным образом”, – подчеркнула Маркарова.

По материалам Сегодня
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