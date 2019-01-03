Переселенцы до 35 лет могут получить кредит на жилье

Переселенцы могут получить кредит на жилье за счет уставного капитала Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству. Об этом передают “Донбасс. Комментарии”.

Кредиты могут предоставляться молодым семьям до 35 лет, которые состоят на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Или у каждого из членов молодой семьи или одинокого молодого гражданина отсутствуют в собственности жилье, или каждый из членов семьи владеет на праве собственности жилой площадью, не превышающей 13,65 квадратных метра.

“При этом, что важно, кредиты могут получить внутренне перемещенные лица, которые не имеют в собственности другой жилой недвижимости, чем та, которая расположена на территории, определенной временно оккупированной территорией согласно законам Украины”, – подчеркнули в Луганском региональном управлении фонда.

Срок предоставления кредита составляет до 20 лет. Процентная ставка устанавливается в размере учетной ставки НБУ, действующей на момент принятия решения о предоставлении кредита.

В настоящее время основным наиболее привлекательным вариантом получения переселенцами собственного жилья является программа “Доступное жилье”, по которой переселенцы могут претендовать на компенсацию половины стоимости квартиры. Но объемы ее финансирования со стороны государства остаются мизерными в сравнении с потребностью переселенцев в жилье.