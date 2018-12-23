Найман: мир вплотную приблизился к глобальному экономическому кризису

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Мир вплотную приблизился к глобальному экономическому кризису. Об этом уже не намекает, а кричит обвальная динамика американского фондового рынка.
Об этом сообщил финансовый эксперт Эрик Найман на своей странице в фейсбук.
Эксперт наводит основные факты, свидетельствующие об этом.
Всегда такие глубокие трехмесячные падения происходили во времена кризисов.
Сейчас экономика США еще не в состоянии экономического кризиса. Однако само падение рынка акций подобных кризисных масштабов (смотрите цифры выше) может спровоцировать экономический кризис – для многих американцев акции – это важный актив, многие получают часть зарплаты в том числе акциями (например, сотрудники Амазон). То есть однозначно можно ожидать резкое падение потребительской активности американцев, что ведет к кризису.
Как отмечает Найман, в дальнейшем стоит также ожидать более масштабное сокращение прибылей американских компаний, проводивших активный выкуп собственных акций (buybacks) – теперь эти акции стоят дешевле и принесут убытки. Только активное вмешательство ФРС США сейчас способно остановить ползучий флэш-крэш. И пока такого вмешательства не произойдет – а это должно быть объявление о мерах по монетарной поддержке или другом виде реального стимулирования экономики – рынок акций продолжит снижаться.
“Масштабы текущего падения рынка акций экстраординарные. Кризиса еще нет, а рынок уже рухнул”, – резюмировал експерт.
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