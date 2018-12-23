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5% терминалов не принимают украинские карты «Простір»
Об этой проблеме Нацбанк сообщил в ходе Prostir Day – ежегодной встречи компанды НПС «Простір» с участниками платежного рынка.
«Почти 95% всех торговых терминалов в Украине сегодня принимают платежные карты Национальной платежной системы «Простір». Уже внедрены популярные на рынке технологии бесконтактной оплаты, двухфакторной аутентификации платежей в Интернете, межбанковские p2p-переводы, значительно расширен продуктовый ряд системы», – заявили в НБУ.
Согласно стратегии развития НПС «Простір», в 2019 году НБУ планирует активизировать эмиссию платежных карт и увеличить долю национальной системы в общем объеме безналичных операций, сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Александр Яблунивский.
По его словам, это станет возможным благодаря внедрению в НПС «Простір» современных технологий (в частности, версии протокола 3DSecure 2.0, технологии токенизации платежных карт), повышению уровня осведомленности и лояльности к бренду «Простір», а также усилению доверия со стороны потенциальных и существующих пользователей платежных карт национальной платежной системы к безналичным расчетам.
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