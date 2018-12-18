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В Энергоатоме прокомментировали подписание соглашения с российской компанией

В Энергоатоме прокомментировали подписание соглашения с российской компанией

Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом” заявила, что о подписании дополнительного соглашения к контракту с российской компанией ТВЭЛ на поставку ядерного топлива были заблаговременно проинформированы все заинтересованные стороны.

“Упрек про «засекречивание» информации о дополнительном соглашении с ОАО ТВЭЛ не соответствует действительности, поскольку о его заключении были проинформированы не только украинские власти, но и все представители американского правительства и энергетической отрасли США, с которыми проходили встречи”, – заявили в ведомстве.

В компании добавили, что соответствующее правительственное совещание проходило в закрытом режиме из-за того, что на нем рассматривалась конфиденциальная информация по контрактам с ТВЭЛ и Westinghouse.

Энергоатом отмечает, что поводом для подписания дополнительного соглашения стало расширение поставок ядерного топлива Westinghouse, предусматривающее сокращение объемов поставок российского топлива и его ограничение 2025 годом.

Напомним, что СМИ сообщили, что Энергоатом и ТВЭЛ тайно подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку ядерного топлива.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Энергоатом разъяснить для общества подписание дополнительного соглашения к контракту с российской ТВЭЛ.

По материалам НВ
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