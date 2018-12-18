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На следующей неделе начнут продавать электронные билеты

На следующей неделе начнут продавать электронные билеты

На следующей неделе в Киеве начнут продавать пластиковые электронные карточки и билеты с QR-кодом для оплаты проезда в общественном транспорте.

Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян.

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“Официальная продажа для населения, как анонсировал мэр Виталий Кличко, начнется на следующей неделе. Люди смогут их купить и сразу тестировать”, – рассказал он.

По его словам, тестово-эксплуатационный период системы единого электронного билета будет длиться до 30 октября 2019-го. За это время эксперты должны выявить и устранить недостатки. Также завершится установка и прошивка валидаторов. Все кондукторы пройдут обучение.

По материалам Газета по-Украински
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