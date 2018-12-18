В США хотят исключить криптовалюты из законодательства о ценных бумагах

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Члены Палаты представителей США Уоррен Дэвидсон и Даррен Сото представили законопроект, исключающий “цифровые токены” из определения ценных бумаг, утвержденного еще в 30-е годы прошлого века.
В законопроекте “О классификации токенов” говорится о том, что нормы о ценных бумагах неприменимы по отношению к криптовалютам. Также дается определение “цифровым токенам”. Последние определяются в документе как “цифровые единицы”, которые могут создаваться в результате майнинга или премайна. При этом они управляются правилами, которые не могут быть изменены отдельным человеком или группой лиц.
Также о цифровом токене говорится следующее: “…имеет историю транзакций, которая записывается в распределенный цифровой реестр или структуру цифровых данных, где консенсус достигается благодаря математически доказуемому процессу”
Кроме того, о токенах говорится, что они могут передаваться между людьми напрямую, без посредников. Примечательно также, что цифровые токены “не являются выражением финансового интереса в компании, включая участие в капитале, долговой процент или долю от дохода”
Законопроект также содержит пункты, связанные с налогообложением, использованием и продажей криптовалют. В частности, законодатели предлагают не облагать налогом прибыль от сделок с криптоактивами, не превышающую $600.
Помимо прочего, законодатели предлагают внести поправки в законы “О ценных бумагах” (1933 г.) и “О торговле ценными бумагами” (1934 г.), добавив в них определение цифровых токенов.
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