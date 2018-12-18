По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (26,410 млн и 33, 151 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 30). Максимальный курс продажи доллара 25,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,53-27,54 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму более 58, 552 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,7200 – 1 00027,6000 – 10 00027,5500 – 10 00027,5400 – 20 00027,5300 – 10 00027,5300 – 15 00027,5200 – 8 80027,5200 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,5500 – 15 000

27,5500 – 3 700

27,5600 – 21 000

27,5600 – 10 000

27,5700 – 20 000

27,5700 – 20 000

27,5700 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,6137 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,5020 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.