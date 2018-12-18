Макрон капитулировал. Специально для "желтых жилетов" продавили налоговый законопроект

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Французский парламент пошел навстречу активистам движения “желтых жилетов”. В ночь на пятницу Национальная ассамблея Франции одобрило законопроект о “срочных экономических и социальных мерах”, теперь его должен одобрить Сенат, сообщает France24. “За” проголосовали 153 депутата. Обсуждали скандальный документ 13 часов, поэтому и проголосовали уже ночью.
По словам министра труда Франции Мюриэль Пенико, предложенные меры представляют собой “быстрый, сильный и конкретный ответ” на кризис.
Меры, которые ранее объявил французский президент Эммануэль Макрон, включают в себя выплаты по итогам года, отмену увеличения налогов для большинства пенсионеров, а также отмену уплаты налога на сверхурочные часы работы.
Для поддержания экономики правительство Франции предложило взыскать налоги с крупных компаний, у которых есть задолженности. Например, вспомнили о цифровом гиганте Gafa. Макрон также призвал крупных работодателей сделать надбавки сотрудникам, объявив, что взамен им снизят налоги. На этот призыв уже согласились Orange, Publicis, Altice, Iliad, LVMH, Kering и Total.
Напомним, акция протеста движения “желтых жилетов” во Франции привела к экономической катастрофе. Больше всего пострадал Париж: сожгли сотни машин, в магазинах разбили окна, многие из них разорены.
В демонстрациях приняли участие 10 тысяч человек. На выходных были закрыты Лувр и Эйфелева башня. Парижские власти заявляют, что беспорядки нанесли ущерб на миллионы евро. Ритейлеры понесли 1 миллиард евро убытков с начала протестов 17 ноября.
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