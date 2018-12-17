Из-за нехватки рук в "Борисполе" возможна задержка посылок на Новый год

Международный аэропорт “Борисполь” в связи с большими сезонными объемами грузов вводит временное ограничение прибытия импортных грузов на грузовой терминал.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Ограничения будут действовать с 24 декабря 2018 года по 4 января 2019 года.

Как отмечается, необходимость временного ограничения возникла из-за резкого увеличения объемов грузов за последние две недели.

“Ситуация обусловлена ​​недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период”, – говорится в сообщении.

“Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта”, – заявили в пресс-службе.

Также отмечается, что экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.