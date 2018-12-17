Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 155 0

Из-за нехватки рук в "Борисполе" возможна задержка посылок на Новый год

Из-за нехватки рук в "Борисполе" возможна задержка посылок на Новый год

Международный аэропорт “Борисполь” в связи с большими сезонными объемами грузов вводит временное ограничение прибытия импортных грузов на грузовой терминал.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Ограничения будут действовать с 24 декабря 2018 года по 4 января 2019 года.

Как отмечается, необходимость временного ограничения возникла из-за резкого увеличения объемов грузов за последние две недели.

“Ситуация обусловлена ​​недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период”, – говорится в сообщении.

“Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта”, – заявили в пресс-службе.

Также отмечается, что экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина