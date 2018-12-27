С 1 января Польша закроет пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной

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Один из двух пешеходных пунктов пропуска на границе с Польшей во Львовской области – «Долгобичув-Угринов» – намерены закрыть.
Пешеходный пункт пропуска «Долгобичув-Угринов», открытый в 2014 году, будет работать только до конца текущего года.
«В конце года заканчивается действие пилотного проекта по пешеходному пересечению границы на автомобильном пункте пропуска» Долгобичув-Угринов“… Временный характер обустроенной для пешеходного движения инфраструктуры создает много угроз и не позволяет продлить действие пилотного проекта в его нынешнем виде. Также, учитывая увеличение времени ожидания пересечения границы людьми, которые путешествуют автобусом, оправданным является использование автобусных переездов по их прямому назначению», – заявляет погранслужба Польши.
Пешеходный переход на этом пункте пропуска летом 2015 года в качестве полугодового эксперимента обустроили на полосе, изначально предназначенной для проезда автобусов. С тех пор действие эксперимента постоянно продлевали.
Украинские пограничники пока не получали официальных документов о закрытии пешеходного перехода в Угринове.
«Действие эксперимента действительно заканчивается. Мы слышали о том, что пешеходный пункт пропуска намерены закрыть, но пока ждем официальные документы от польских коллег. Вероятно, завтра-послезавтра получим все документы и тогда будем знать точно, что будет с этим пунктом», – заявила пресс-секретарь Львовского погранотряда Ярослава Мельник.
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