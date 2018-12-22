Частная добыча газа в Украине выросла на 18%

Частная добыча природного газа в 2018 году выросла на 18% до 3,1 млрд куб. м.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, опубликованном на сайте Национального банка Украины.

“Прибыли в добыче природных ископаемых остаются высокими. Тенденция производства за 10 месяцев 2018 года изменилась — с падения 5,7% в 2017 году до 2,3% за 10 месяцев 2018-го. Ожидания значительного увеличения добычи природного газа государственными компаниями не оправдались (+1 в.п. за 9 месяцев), однако частная добыча выросла на 18% до 3,1 млрд куб. м.”, — говорится в отчете.

Существенное увеличение совокупной добычи ожидается не ранее 2020 года, поскольку в І полугодии было немало перебоев с перерегистрацией лицензий на эксплуатацию месторождений.

“Горно-металлургическое оборудование и добыча газа — перспективные секторы. За 10 месяцев объемы производства в машиностроении выросли на 3,7%”, — отметили в НБУ.

Напомним, 23 октября правительство разрешило электронную торговлю лицензиями на пользование недрами. Также Кабмин одобрил проведение конкурсов в отношении 11 газовых участков.